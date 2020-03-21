Конор провёл яростную ударную тренировку после отмены визита в США

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был вынужден отменить визит в США, где он планировал отпраздновать один из главных праздников Ирландии — День святого Патрика. К отмене визита привела пандемия коронавируса. Вместо увеселительных мероприятий Конор продолжает поддерживать форму и показывает, как отрабатывает ударную технику.

«В США умеют праздновать День Патрика. Мне понравилось то, что видел раньше. В этом году из-за вируса мне не удастся посетить США. Надеюсь сделать это через год и удивить многих», — приводит слова Макгрегора Mirror.

Напомним, число заражённых коронавирусом в мире приближается к 300 тысячам. В США зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения, в Ирландии — почти 700.