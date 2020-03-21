Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Конор провёл яростную ударную тренировку после отмены визита в США

Конор провёл яростную ударную тренировку после отмены визита в США
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был вынужден отменить визит в США, где он планировал отпраздновать один из главных праздников Ирландии — День святого Патрика. К отмене визита привела пандемия коронавируса. Вместо увеселительных мероприятий Конор продолжает поддерживать форму и показывает, как отрабатывает ударную технику.

«В США умеют праздновать День Патрика. Мне понравилось то, что видел раньше. В этом году из-за вируса мне не удастся посетить США. Надеюсь сделать это через год и удивить многих», — приводит слова Макгрегора Mirror.

Напомним, число заражённых коронавирусом в мире приближается к 300 тысячам. В США зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения, в Ирландии — почти 700.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020