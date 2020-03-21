Конор провёл яростную ударную тренировку после отмены визита в США
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был вынужден отменить визит в США, где он планировал отпраздновать один из главных праздников Ирландии — День святого Патрика. К отмене визита привела пандемия коронавируса. Вместо увеселительных мероприятий Конор продолжает поддерживать форму и показывает, как отрабатывает ударную технику.
«В США умеют праздновать День Патрика. Мне понравилось то, что видел раньше. В этом году из-за вируса мне не удастся посетить США. Надеюсь сделать это через год и удивить многих», — приводит слова Макгрегора Mirror.
Напомним, число заражённых коронавирусом в мире приближается к 300 тысячам. В США зарегистрировано более 20 тысяч случаев заражения, в Ирландии — почти 700.
Читайте также
- 21 марта 2020
-
22:34
-
22:08
-
20:47
-
19:47
-
18:58
-
17:47
-
17:00
-
15:02
-
13:18
-
12:34
-
11:39
-
10:52
-
09:39
-
01:04
- 20 марта 2020
-
23:36
-
23:28
-
21:40
-
20:48
-
19:44
-
18:31
-
17:46
-
16:08
-
15:10
-
14:19
-
13:03
-
12:04
-
11:12
-
10:07
-
09:03
-
01:41
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:50
-
22:28
-
21:21
-
20:39
Партнерский контент