Арум: бой Ломаченко с Лопесом всё ещё может состояться 30 мая

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не исключает, что объединительный бой в лёгком весе между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise Василием Ломаченко и чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом может состояться 30 мая. Ранее сообщалось, что встреча, вероятнее всего, из-за пандемии коронавируса будет перенесена.

«Может ли этот бой пройти в мае? Всё возможно. Но состоится ли он? Кто знает, пока ни у кого нет ответа на этот вопрос. Ломаченко проводит тренировочный лагерь на Украине. Сложно сказать, пройдёт ли этот бой в мае или июне. Что можно сказать наверняка, так это то, что в какой-то момент поединок обязательно состоится. Пока не буду говорить, перенесут эту встречу или нет», — приводит слова Арума Boxingnews24.