«Крепись, Ирландия». Макгрегор обратился к соотечественникам из-за пандемии коронавируса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор призвал своих соотечественников быть бдительными в борьбе с пандемией коронавируса.

«Команда Ирландии, напоминаю, что нужно оставаться бдительными с нашими усилиями по карантину. На протяжении последних трёх дней мы видим снижение заболеваемости. С 19 марта, нашего худшего дня, когда заболел 191 человек, до 126 в пятницу и до 102 в субботу. Это воодушевляет, но цифра по-прежнему превышает сотню.

С учётом снижения статистики заболеваемости, появится искушение вернуться к нашей привычной жизни. Но именно в этот момент следует оставаться бдительными. Мы должны сдерживаться и избавиться от инфекции насовсем. В противном случае мы будем ходить вокруг этих цифр до тех пор, пока не столкнёмся с ростом заболеваемости, который уже не сможем сдержать. Крепись, Ирландия. Мы сделаем это. Вместе. Мы бьёмся плечом к плечу. Командная работа. Да благословит всех Господь", — написал Макгрегор на своей странице в «Инстаграме».