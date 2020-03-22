«Четыре недели». UFC опубликовала в «Инстаграме» пост, посвящённый бою Хабиба и Фергюсона

Пресс-служба UFC в «Инстаграме» организации опубликовала пост, посвящённый бою между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» UFC.

«Четыре недели», — гласит подпись под фото.

Именно четыре недели остаётся до их боя на турнире UFC 249, запланированного изначально на 18 апреля в Нью-Йорке, но место проведения которого было перенесено и, на данный момент, не выбрано. Ранее президент UFC впервые допустил, что бой Хабиб — Фергюсон может не состояться в срок.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 13 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 95 тыс. Заражённых по всему миру насчитывается уже более 300 тыс.