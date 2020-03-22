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Тайсумов: пока не могу сказать, где продолжу карьеру

Тайсумов: пока не могу сказать, где продолжу карьеру
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший боец UFC Майрбек Тайсумов рассказал о причинах прекращения сотрудничества с организацией и признался, что пока не определился с дальнейшими карьерными планами.

«Контракт с UFC завершился, и теперь мы изучаем другие варианты в больших организациях. Но у нас сохраняется опция подписания нового контракта с UFC. Вместе с тем из-за проблем с визой я не мог рассчитывать на большое количество поединков в лиге. Сейчас нанял нового адвоката. Вместе с UFC он пытается решить вопросы с визой. На данный момент пока не могу сказать, где продолжу карьеру. В скором времени появятся новости», — приводит слова Тайсумова MMAJunkie.

Тайсумов выступал в UFC с 2014 года и за это время одержал 7 побед в 9 встречах.

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