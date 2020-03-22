Арум: У Пулева даже более высокие шансы нокаутировать Джошуа, чем у Руиса
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что у болгарского боксёра супертяжёлого веса Кубрата Пулева хорошие шансы на досрочную победу в бою с чемпионом мира Энтони Джошуа.
«У Джошуа нет крепкого подбородка. Знал это ещё до того, как он встретился с Энди Руисом. Мы организовывали много боёв Руиса и знали его сильные стороны, но понимали, что у него нет нокаутирующего удара. То, что ему удалось нокаутировать Джошуа указывает на то, что у Энтони очень уязвимая челюсть. Если вы сравните Пулева и Руиса, то увидите, что Кубрат более подготовленный боец, чем Руис.
Можно сделать выводы, что если Руис нокаутировал Джошуа, то шансы Пулева на досрочную победу ещё выше, чем были у Энди", — приводит слова Арума BoxingScene.
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