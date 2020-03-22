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Дебют Гассиева в супертяжёлом весе будет отложен из-за пандемии коронавируса

Дебют Гассиева в супертяжёлом весе будет отложен из-за пандемии коронавируса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев снова будет вынужден отложить возвращение на ринг и, соответственно, дебют в супертяжёлом весе. Причиной тому послужила пандемия коронавируса и запрет на проведение массовых мероприятий.

«Дебют планировался на 25 апреля. Но в настоящий момент из-за коронавируса дата не подтверждена», — приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.

Напомним, что Гассиев не появлялся на ринге с июля 2018 года. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) он проиграл решением судей Александру Усику и потерял титулы. После он объявил о переходе в супертяжёлый вес. Однако дебюту в новом дивизионе постоянно мешали разные обстоятельства.

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