Дебют Гассиева в супертяжёлом весе будет отложен из-за пандемии коронавируса

Бывший чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев снова будет вынужден отложить возвращение на ринг и, соответственно, дебют в супертяжёлом весе. Причиной тому послужила пандемия коронавируса и запрет на проведение массовых мероприятий.

«Дебют планировался на 25 апреля. Но в настоящий момент из-за коронавируса дата не подтверждена», — приводит слова представителя команды Гассиева ТАСС.

Напомним, что Гассиев не появлялся на ринге с июля 2018 года. Тогда в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) он проиграл решением судей Александру Усику и потерял титулы. После он объявил о переходе в супертяжёлый вес. Однако дебюту в новом дивизионе постоянно мешали разные обстоятельства.