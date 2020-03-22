Сехудо: Гэтжи уничтожит Макгрегора в первом раунде
Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо отреагировал на видео, выложенное Конором Макгрегром в Сеть, где ирландец отрабатывает ударную технику. Американец считает, что Конору следует тренировать борцовскую технику и оттачивать защиту.
«В этом и заключается проблема Макгрегора. Он должен работать над защитой от тейкдаунов. Гэтжи уничтожит его уже в первом раунде», — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в предыдущем поединке Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне. Если ирландец не получит в следующем бою в соперники Хабиба Нурмагомедова, он, вероятнее всего, встретится с четвёртым номером рейтинга Джастином Гэтжи. Последний в предыдущем поединке также справился с Серроне.
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