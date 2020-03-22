Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Сехудо: Гэтжи уничтожит Макгрегора в первом раунде

Сехудо: Гэтжи уничтожит Макгрегора в первом раунде
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо отреагировал на видео, выложенное Конором Макгрегром в Сеть, где ирландец отрабатывает ударную технику. Американец считает, что Конору следует тренировать борцовскую технику и оттачивать защиту.

«В этом и заключается проблема Макгрегора. Он должен работать над защитой от тейкдаунов. Гэтжи уничтожит его уже в первом раунде», — написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в предыдущем поединке Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне. Если ирландец не получит в следующем бою в соперники Хабиба Нурмагомедова, он, вероятнее всего, встретится с четвёртым номером рейтинга Джастином Гэтжи. Последний в предыдущем поединке также справился с Серроне.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020