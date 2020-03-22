Фроч: я бы побил Головкина

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что в годы профессиональной карьеры ему удалось бы побить действующего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

«Мы пытались договориться о бое. Но к тому моменту я не боксировал уже год и его команда пыталась меня убедить провести поединок в промежуточном весе. Мне было бы тяжело даже вернуться во второй средний вес, так что в итоге мы не договорились.

Думаю, я бы победил Головкина. Я слишком большой и мощный для него. Могу ошибаться, мы никогда не узнаем этого, но думаю, что победил бы. Многие бы сказали, что я заблуждаюсь и утверждали, что я бы проиграл Головкину. Кто-то считает, что он бы пробил меня своей мощью и остановил бы меня. Но за всю карьеру я никогда не проигрывал досрочно. Я дважды оказывался в нокдауне, но поднимался и побеждал. Мне кажется, что Головкин проиграл бы мне досрочно. У меня бы получилось его потрясти", — приводит слова британца BoxingScene.