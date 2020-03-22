Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Фроч: я бы побил Головкина

Фроч: я бы побил Головкина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч считает, что в годы профессиональной карьеры ему удалось бы побить действующего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

«Мы пытались договориться о бое. Но к тому моменту я не боксировал уже год и его команда пыталась меня убедить провести поединок в промежуточном весе. Мне было бы тяжело даже вернуться во второй средний вес, так что в итоге мы не договорились.

Думаю, я бы победил Головкина. Я слишком большой и мощный для него. Могу ошибаться, мы никогда не узнаем этого, но думаю, что победил бы. Многие бы сказали, что я заблуждаюсь и утверждали, что я бы проиграл Головкину. Кто-то считает, что он бы пробил меня своей мощью и остановил бы меня. Но за всю карьеру я никогда не проигрывал досрочно. Я дважды оказывался в нокдауне, но поднимался и побеждал. Мне кажется, что Головкин проиграл бы мне досрочно. У меня бы получилось его потрясти", — приводит слова британца BoxingScene.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020