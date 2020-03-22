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Бетербиев из-за отмены боя с Фаньлуном потеряет от $ 35 до $ 52 тыс.

Бетербиев из-за отмены боя с Фаньлуном потеряет от $ 35 до $ 52 тыс.
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев понесёт убытки из-за отмены поединка с обязательным претендентом на пояс по версии IBF Мэн Фаньлуном. По словам тренера россиянина Марка Рэмси, потери Артура могут составить до $ 52 тыс.

«Отмена боя стала настоящей катастрофой. Кроме того что потерял возможность заработать, Артуру придётся покрыть расходы за тренировочный лагерь. Сюда входит оплата работы персонала из шести человек, их перелёт, проживание и так далее. Таким образом, он потеряет от 35 до 52 тысяч долларов», — приводит слова Рэмси BoxingScene.

Напомним, встреча Артура Бетербиева и Мэн Фаньлуня должна была состояться 28 марта в Квебеке (Канада). Поединок был отменён из-за пандемии коронавируса.

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