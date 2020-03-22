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Менеджер Хабиба — о месте проведения боя с Фергюсоном: есть четыре-пять стран в разработке

Менеджер Хабиба — о месте проведения боя с Фергюсоном: есть четыре-пять стран в разработке
Бокс/ММА / UFC 0

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца, чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что в список альтернативных стран, где может пройти бой Хабиба и американца Тони Фергюсона, входят четыре-пять стран.

«У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать. Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать», — цитирует Магомедова РБК.

Напомним, ранее бой Нурмагомедова и Фергюсона был перенесён из Нью-Йорка из-за пандемии коронавируса. Поединок запланирован на 18 апреля, однако место проведения боя до сих пор неизвестно. Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов ранее говорил, что поединок может состояться в ОАЭ.

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