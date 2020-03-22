Дос Сантос: Фергюсон станет отличным оппонентом для Хабиба

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос поделился мнением о поединке российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Тони Фергюсона.
«Я думаю, что это будет отличный бой, у Тони столько крутых навыков в поединке, он просто прёт вперёд, не опасается оппонентов и идёт за тем, чего хочет. Он будет отличным оппонентом для Хабиба.
Хабиб – он невероятен, быть непобеждённым на данном этапе карьере – это нечто. Я жду этого поединка. Знаете, тяжело дать прогноз, но я скажу, что Хабиб сохранит пояс», — сказал дос Сантос в интервью пресс-службе UFC.
Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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