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Дос Сантос: Фергюсон станет отличным оппонентом для Хабиба

Дос Сантос: Фергюсон станет отличным оппонентом для Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос поделился мнением о поединке российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Тони Фергюсона.

«Я думаю, что это будет отличный бой, у Тони столько крутых навыков в поединке, он просто прёт вперёд, не опасается оппонентов и идёт за тем, чего хочет. Он будет отличным оппонентом для Хабиба.

Хабиб – он невероятен, быть непобеждённым на данном этапе карьере – это нечто. Я жду этого поединка. Знаете, тяжело дать прогноз, но я скажу, что Хабиб сохранит пояс», — сказал дос Сантос в интервью пресс-службе UFC.

Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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