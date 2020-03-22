Усик: сказали, что карантин — надо сесть на этот карантин. Но не паниковать

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о карантине, вызванном пандемией коронавируса.



«Хотел всем позитива пожелать. Силы, добра, радости, улыбок, смеха и, самое главное, терпения.



Слушал великолепную проповедь сегодня. Священник говорит… Карантин сейчас. Карантин. Люди дома. Когда нет карантина, с утра до вечера работа. С утра уходит, дети спят или идут в школу. Вечером приходит, никого не видит, уставший с работы. Сейчас мы дома. Можем узнать ближе своих детей, супругу, мужа, сожителей, девушку. На самом деле сейчас великолепное время. В это время можно проверить свои отношения на прочность. Вы целый день находитесь в одном помещении закрытом со своей второй половинкой или вторым половином, с детьми. Три-четыре дня проходит, и у вас уже крышу рвёт. В этом как раз и проверяется, в быту, наше отношение друг к другу, вторым половинкам. Смиряйтесь, уступайте, и всё будет замечательно.



Если, например, сказали, что карантин, — надо сесть на этот карантин. Но не паниковать. Не надо паниковать. Самое главное — no panic. Один трус десять смельчаков за собой потянет паникой. Продолжайте пить водичку с лимоном и мёдом, мыть руки. И радуйтесь.



Состояние души о многом говорит. Если вы с радостью принимаете то, что вас ждёт в жизни, то, что с вами происходит, то ваше состояние души и будет показывать, насколько вы здоровы. Если вы себе в голову внедрите, что вам плохо, что вы устали или заболели, то вы притянете это к себе. Если вы будете бодрыми даже при вирусах, будете говорить, что у вас всё великолепно, то всё будет замечательно у нас», — сказал Усик в прямом эфире «Инстаграма».