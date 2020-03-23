«Дубай — хороший вариант». Отец Хабиба — о переносе боя с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что будет не против, если бой сына с американцем Тони Фергюсоном решат провести в Дубае (ОАЭ). В США поединок, запланированный на 18 апреля, провести нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции. В UFC ещё не выбрали новое место проведения боя.
«Рады, что в UFC приняли решение провести бой 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса. Мы целенаправленно готовимся к этой дате, и перенос поединка не входит в планы ни одной из сторон. А где именно пройдет бой, не так уж и важно. Дубай — хороший вариант», — приводят слова Нурмагомедова-старшего «Известия».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.
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