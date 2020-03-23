Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Усик заявил о желании подраться с Фьюри и Джошуа

Усик заявил о желании подраться с Фьюри и Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик сообщил, что в его планы входят поединки с чемпионами мира в тяжёлом весе по различным версиям Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Хочу драться с обоими и усердно тренируюсь для этого», — цитирует Усика Sky Sports.

Не исключено, что Фьюри и Джошуа удастся договориться о проведении объединительного боя в 2020 году.

«Их совместный бой? Последнее, о чём я думаю, о том, кто с кем будет боксировать. Никаких прогнозов», — добавил Усик.

Следующим соперником Усика станет Дерек Чисора. Поединок, запланированный на 23 мая, должен пройти в Лондоне, если его не перенесут либо отменят ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Усик призвал называть его по-русски Александр, а не по-украински Олександр
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020