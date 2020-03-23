Усик заявил о желании подраться с Фьюри и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик сообщил, что в его планы входят поединки с чемпионами мира в тяжёлом весе по различным версиям Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Хочу драться с обоими и усердно тренируюсь для этого», — цитирует Усика Sky Sports.

Не исключено, что Фьюри и Джошуа удастся договориться о проведении объединительного боя в 2020 году.

«Их совместный бой? Последнее, о чём я думаю, о том, кто с кем будет боксировать. Никаких прогнозов», — добавил Усик.

Следующим соперником Усика станет Дерек Чисора. Поединок, запланированный на 23 мая, должен пройти в Лондоне, если его не перенесут либо отменят ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции.