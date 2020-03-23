«Пашет полным ходом». Отец Хабиба — о подготовке сына к бою с Фергюсоном

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как сын готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Было запланировано, что поединок пройдёт 18 апреля в США, однако ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции, в этой стране он точно организован не будет. Новое место проведения боя в UFC ещё не выбрали.
Ранее стало известно, что 31-летний Нурмагомедов из-за коронавируса уже вернулся в Россию из США.
«Хабиб пашет полным ходом. Он в хорошей форме. Ждём, когда и куда улетать. Очень хотим знать, куда нам лететь. Ждём не дождёмся.
Хабиб уже дома и будет только дома. Он будет тренироваться там. У меня с 1992 года в доме есть свой зал», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-экспресс».
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