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В Бразилии обнаружили тело бойца MMA Алвеша

В Бразилии обнаружили тело бойца MMA Алвеша
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Бразильский боец смешанных единоборств Глиан Алвеш умер от огнестрельных ранений. Об этом информирует Globo Esporte.

Сообщается, что 26-летний бразилец стал жертвой уличного нападения в городе Жуис-Форе. Он получил тяжёлые ранения. Алвеша успели доставить в больницу, однако жизнь бойца врачи спасти не сумели.

Сотрудники полиции приступили к расследованию. По их данным, к убийству бойца причастны два человека.

Алвеш известен по выступлениям в местном промоушене Shooto! Brazil. Он становился чемпионом организации в легчайшей весовой категории. На счету бразильского спортсмена 13 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. Последний поединок он провёл в августе 2019 года, проиграв судейским решением.

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