Тактаров предсказал очередной срыв боя Нурмагомедов — Фергюсон

Ветеран MMA Олег Тактаров предположил, что Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон вновь не смогут сразиться, на сей раз — из-за угрозы распространения коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона в прежние годы четырежды срывался по различным причинам. В США поединок, запланированный на 18 апреля, провести нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции. В UFC ещё не выбрали новое место проведения боя.

«Если честно, то, похоже, судьба не хочет, чтобы Хабиб и Тони встретились друг с другом. В прошлые четыре раза мешали травмы и сгонка веса, сейчас — история с коронавирусом.

Думаю, что, несмотря на все усилия Дэны Уайта (президента UFC. — Прим. «Чемпионата»), бой вновь придётся переносить. А что будет дальше, не знает никто. При этом Фергюсон — по-прежнему самый опасный соперник для Нурмагомедова в лёгком весе», — цитируют Тактарова «Известия».