Гаджиев: бой Хабиб — Фергюсон можно провести в ангаре, Дэна Уайт будет снимать на айфон

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в срок, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, в США поединок, запланированный на 18 апреля, провести нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции. В UFC ещё не выбрали новое место проведения боя.
«Не стоит забывать, что он принесёт 1-2 млн PPV (количество покупок трансляций боя. — Прим. «Чемпионата»), $ 100 млн. Ну просто грешно отказываться.
Я в разговоре с журналистом предположил, что бой можно провести в ангаре, а Дэна Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата») будет снимать это на 11-й айфон. Два секунданта, рефери и всё – 15 человек, больше не нужно. В любом случае спрос по системе PPV будет беспрецедентным», – сказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».
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