Уткин: мне будет очень трудно болеть за Хабиба в бою с Фергюсоном

Известный блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бой запланирован на 18 апреля, но в UFC ещё не определились с ареной, так как в США нельзя провести поединок ввиду ограничений на массовые мероприятия, обусловленных коронавирусом.

«Я буду очень надеяться, что бой Хабиба и Фергюсона состоится. Я его очень жду.

Признаюсь вам, что мне будет очень трудно болеть за Хабиба. Я долгое время считал это своим долгом, и у меня это получалось. Но сейчас, продолжая относиться к нему с колоссальным уважением, я не могу не признать, что Хабибу абсолютно всё равно, как такие люди, как я, к нему относятся. Он представляет совершенно другой мир: огромный, большой, очень интересный мир, но тем не менее другой.

За Фергюсона мне болеть неинтересно, потому что для меня он не более чем просто боец. Я жду этого боя скорее как знака о том, что жизнь продолжается. За кого болеть, я как-нибудь разберусь», — рассказал Уткин в своём YouTube-канале.