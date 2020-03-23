Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

А. Емельяненко поучаствовал в тренировке детей-боксёров в «Ахмате». Фото

А. Емельяненко поучаствовал в тренировке детей-боксёров в «Ахмате». Фото
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в «Инстаграм» подборку фотографий, сделанных в бойцовском клубе «Ахмат» в Грозном. Напомним, до недавнего времени россиянин готовился в «Ахмате» к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.

В частности, 38-летний Емельяненко поприсутствовал на спарринге двух мальчиков, которые провели тренировку по боксу, и определил, что победы добились оба участника.

«В спортзале все работали с полной самоотдачей, не жалея сил!» — подписал спортсмен фотографии.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

А. Емельяненко: Кадыров сделал для меня больше, чем брат
А. Емельяненко опроверг, что воссоединился с бывшей женой, и рассказал о новой девушке
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020