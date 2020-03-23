А. Емельяненко поучаствовал в тренировке детей-боксёров в «Ахмате». Фото
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в «Инстаграм» подборку фотографий, сделанных в бойцовском клубе «Ахмат» в Грозном. Напомним, до недавнего времени россиянин готовился в «Ахмате» к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.
В частности, 38-летний Емельяненко поприсутствовал на спарринге двух мальчиков, которые провели тренировку по боксу, и определил, что победы добились оба участника.
«В спортзале все работали с полной самоотдачей, не жалея сил!» — подписал спортсмен фотографии.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
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