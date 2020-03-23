Футболист Дзюба: Фергюсон жёсткий, грубый, неадекватный

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба рассказал об ожиданиях от поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который должен пройти 18 апреля. В США бой провести нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции. В UFC ещё не выбрали новое место проведения боя.

«Кто фаворит? Сложно сказать. Я всегда говорил, уже два-три года, что они обязаны подраться.

Для Хабиба Фергюсон — самый неудобный соперник. Фергюсон — единственный, кто в партере не будет лежать, будет работать локтями, он жёсткий, грубый. Хабибу будет трудно.

Тони немного неадекватный такой, единственный, кто не перегорит, не испугается Хабиба. Этот бой будет любопытно всем посмотреть, даже тем, кому не особенно интересен этот спорт», — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».