Мусаси: Адесанье помогли в UFC, подбирая удобных соперников
Бывший чемпион Bellator Гегард Мусаси поделился мнением о чемпионе UFC в средней весовой категории Исраэле Адесанье. Мусаси высоко отозвался об Адесанье, но отметил, что Исраэлю помогли в UFC.
«Исраэль Адесанья — очень талантливый боец. Я не думал, что у него окажется такая хорошая защита от тейкдаунов и что он будет настолько хорош. Раньше я совершенно не знал, кто он такой. Но он быстро поднялся на вершину. Да, разумеется, ему помогли в UFC, подбирая удобных соперников. Но он здорово вынес Роберта Уиттакера, выиграл титул. Так что он по праву занимает своё место на вершине», — приводит слова Гегарда Мусаси MMAJunkie.
В последнем поединке Исраэль Адесанья единогласным решением судей победил Йоэля Ромеро и защитил чемпионский титул.
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