Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Мусаси: Адесанье помогли в UFC, подбирая удобных соперников

Мусаси: Адесанье помогли в UFC, подбирая удобных соперников
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион Bellator Гегард Мусаси поделился мнением о чемпионе UFC в средней весовой категории Исраэле Адесанье. Мусаси высоко отозвался об Адесанье, но отметил, что Исраэлю помогли в UFC.

«Исраэль Адесанья — очень талантливый боец. Я не думал, что у него окажется такая хорошая защита от тейкдаунов и что он будет настолько хорош. Раньше я совершенно не знал, кто он такой. Но он быстро поднялся на вершину. Да, разумеется, ему помогли в UFC, подбирая удобных соперников. Но он здорово вынес Роберта Уиттакера, выиграл титул. Так что он по праву занимает своё место на вершине», — приводит слова Гегарда Мусаси MMAJunkie.

В последнем поединке Исраэль Адесанья единогласным решением судей победил Йоэля Ромеро и защитил чемпионский титул.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020