Хабиб — о бое с Фергюсоном: не можем понять, что происходит. UFC 249, что ты такое?
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу неопределённости в месте проведения турнира UFC 249, в главном событии которого Хабиб должен встретиться с американским бойцом Тони Фергюсоном.
«Мы с Абдуллой пашем и не можем понять, что происходит вообще. Где дерёмся и дерёмся ли вообще? А как насчёт весогонки и места проведения боя? Такого я себе не представлял. UFC 249, что ты такое?» — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».
Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.
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