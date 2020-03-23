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Валуев: зову своих собак коронавирусами

Валуев: зову своих собак коронавирусами
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, депутат Госдумы Николай Валуев признался, что называет своих собак коронавирусами. Об этом Валуев сообщил в социальной сети.

«Теперь зову их коронавирусами. Везде хотят пролезть», — написал в своём «инстаграме» Николай Валуев.

Если у вас не отображается фотография, то посмотреть её можно в «инстаграме» Николая Валуева.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 438 заражённых.

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