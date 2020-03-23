Валуев: предпочитаю читать книги в бумажном исполнении, а не электронном

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о любимой книге — «Цусима» автора Алексея Силыча Новикова-Прибоя.



««Цусиму» прочитал в 14 лет. В ней говорится о походе русской эскадры в помощь эскадре, запертой японцами в Порт-Артуре. Это часть истории русско-японской войны. Хоть мы ту войну и проиграли, но величие русского воинского духа, самопожертвование — в этих книгах это есть. И именно этот момент меня так или иначе увлекал. Знание истории всегда было моей внутренней самоцелью.



Надеюсь, книга, какой бы она ни была, никогда никуда не денется. Предпочитаю читать книги в бумажном исполнении, а не электронном. Во-первых, это полезнее для глаз, и почему-то печатная информация не только лучше запоминается, но и лучше воспринимается», — сказал Валуев.

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