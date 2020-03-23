Холифилд считает, что Пакьяо нужно вовремя завершить карьеру

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд выразил мнение, что 41-летний чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо должен вовремя завершить карьеру.



«Мне нравится Мэнни Пакьяо. Он мой любимый боксёр. Пакьяо делает только то, что считает по-настоящему правильным. И это удивительно. Он сражается по-настоящему, за что его и любят болельщики.



Каждому нужно остановиться, потому что никто не хочет опозориться. А в какой-то момент времени это случится и с Пакьяо, если он останется на ринге надолго. В любом случае, кто-то в итоге побьёт этот рекорд, ведь они для этого и предназначены», — приводит слова Эвандера Холифилда IBTimes.