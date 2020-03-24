Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Коста: Бразилия потеряет гораздо больше людей из-за безработицы, чем из-за коронавируса

Коста: Бразилия потеряет гораздо больше людей из-за безработицы, чем из-за коронавируса
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC среднего веса, бразилец Пауло Коста считает, что безработица может отнять больше жизней в его родной стране, чем пандемия коронавируса.

«Закрытие компаний и целых отраслей, последующая потеря рабочих мест на долгие месяцы станет смертельной для страны с таким количеством бедняков, как Бразилия. Мы потеряем гораздо больше людей из-за безработицы, чем из-за коронавируса», — написал пауло Коста в своём «инстаграме».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от него скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс. В России по состоянию на 23 марта насчитывается 438 заражённых.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020