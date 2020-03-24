Лобов заявил о готовности вернуться в UFC ради одного боя с Тухуговым

Ирландско-российский боец Артём Лобов заявил, что готов вернуться в UFC ради боя с российским бойцом в полулёгком весе Зубайрой Тухуговым.
«Я бы определенно хотел это сделать. Вы знаете, что люди много говорят о том, что я сражаюсь с Зубайрой. Я всё ещё очень заинтересован в этой борьбе. Всё ещё собираюсь пожертвовать каждый доллар из этого боя на благотворительность. И было бы хорошо сделать это в Дублине. Все, что я прошу, я бы хотел заключить сделку на один бой. Я сказал UFC, что я не собираюсь зарабатывать на этом деньги. Для меня деньги не проблема. Это бой, который должен произойти. Я бы просто пришёл на один бой в Дублине», — приводит слова Лобова The MAClife.
Ранее Лобов заявил о возвращении в смешанные единоборства. В рамках турнира лиги KSW Лобов сразится с польским бойцом Марчином Врочеком.
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