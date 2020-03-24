Нурмагомедов отреагировал на решение президента UFC по бою с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, выложил в «Инстаграм» фото с тренировки, в подписи к которому сообщил, что ему не терпится узнать, где состоится бой с американцем Тони Фергюсоном, запланированный на 18 апреля. В США его провести нельзя ввиду ограничений на массовые мероприятия, обусловленных угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что президент UFC Дэна Уайт уже определился с местом проведения боя, но пока не стал делиться подробностями.

«В ожидании локации», — подписал фото Хабиб.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.