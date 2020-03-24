Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри обратился к британцам на фоне пандемии коронавируса

Чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился к британцам на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Боксёр призвал соблюдать карантинные меры, поддержав решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ужесточить ограничения на передвижение по стране.
«Надеюсь, что все чувствуют себя хорошо, остаются в безопасности и не выходят из дома ввиду вируса. Выслушав слова премьер-министра, я воспринял их крайне серьёзно. Давайте бороться с коронавирусом вместе как семья, как нация, как команда. Сделаем всё возможное, чтобы не дать заразиться другим. Оставайтесь дома. Это очень, очень важно. Слушайте Бориса Джонсона и оставайтесь дома.
У меня есть человек, который сегодня принёс мне принадлежности для тренировок: беговую дорожку, несколько гантелей, весы. Я буду ежедневно поддерживать себя в форме и делиться с вами тренировочными видео. Это будет поддерживать вас, а вы – меня», — рассказал Фьюри в своём «инстаграме».
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