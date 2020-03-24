Боец UFC Фелдер дал прогноз на бой Нурмагомедов — Фергюсон
Американский боец смешанных единоборств Пол Фелдер, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал об ожиданиях от поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бой должен пройти 18 апреля.
По мнению Фелдера, в поединке состоятся все пять раундов, и Нурмагомедов победит Фергюсона судейским решением.
«Я задействовал все свои аналитические способности и отдаю свой голос Хабибу. Он сможет бороться, сможет контролировать Тони. А если стойка Хабиба стала ещё лучше с последнего боя, то мы можем увидеть даже все пять раундов.
Дело дойдёт до решения, но, несмотря на это, мы увидим красивый поединок, в котором Хабиб одержит победу», — сказал Фелдер в интервью YouTube-каналу Mini Khabib.
Нурмагомедов отреагировал на слова президента UFC о бое с Фергюсоном
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