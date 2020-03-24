А. Емельяненко: Кадыров — один из моих тренеров

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не только оказывает ему моральную поддержку, но и помогает в тренировках. Напомним, до недавнего времени россиянин готовился в бойцовском клубе «Ахмат» в Грозном к поединку с Магомедом Исмаиловым, который должен был пройти 3 апреля. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции его перенесли на 24 июля.
«Он — один из моих тренеров. Будет ли он в моём углу? Это уже не ко мне вопрос. Возможно. Я не могу вывести столько людей, сколько я хочу. По регламенту в углу может находиться определённое количество человек, будем придерживаться регламента.
Бой с Кадыровым? Мы боксируем, просто я не выкладываю спарринги. По ним меня соперники изучают, сильные и слабые стороны, поэтому я не выкладываю. У него очень хороший уровень подготовки, очень физически развит, постоянно с ним занимаемся. Удивил меня. Не думал, что он настолько физически развит», — рассказал боец в интервью YouTube-каналу ACA MMA.
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