«Мог променять тренировку на игровые автоматы». Экс-тренер Russian Top Team — о Харитонове

Андрей Былдин, бывший тренер Russian Top Team, в состав которой до 2007 года входил Сергей Харитонов, рассказал о пагубном пристрастии бойца. По словам Былдина, Харитонов увлекался игровыми автоматами.

«Харитонов — личность. Добился мирового признания. В чём-то он попроще. Но — простота с лукавостью! Хотя всё тайное однажды становится явным. Сергей — любитель игровых автоматов, появилась зависимость. Мог променять тренировку на них. Отошёл ли он от игровых автоматов? Это к нему вопрос. Говорил, что собирается кодироваться от этого влечения», — приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, Харитонов последний раз выступал 23 февраля 2020 года на турнире в Беларуси. Тогда он нокаутировал Фернандо Родригеса.