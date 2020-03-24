Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кормье — о решении Хабиба вернуться в Россию: правильное решение

Кормье — о решении Хабиба вернуться в Россию: правильное решение
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что поддерживает решение Хабиба Нурмагомедова, который на фоне пандемии коронавируса покинул США и продолжил подготовку к поединку с Тони Фергюсоном в России.

«Мы с Хабибом и Хавьером Мендесом общались пару недель назад. Тогда это сумасшествие лишь начиналось. Я говорил Нурмагомедову: «Как же твоя семья?“ Он соглашался со мной.

Если он вернулся в Россию, считаю это правильным решением. Он должен быть со своей семьёй. У него дети, жена, у него совсем маленький малыш, и он должен быть рядом с ним», — приводит слова американца ESPN.

Напомним, сегодня, 24 марта, президент UFC Дэна Уайт в очередной раз подтвердил, что бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020