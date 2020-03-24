Кормье — о решении Хабиба вернуться в Россию: правильное решение

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что поддерживает решение Хабиба Нурмагомедова, который на фоне пандемии коронавируса покинул США и продолжил подготовку к поединку с Тони Фергюсоном в России.
«Мы с Хабибом и Хавьером Мендесом общались пару недель назад. Тогда это сумасшествие лишь начиналось. Я говорил Нурмагомедову: «Как же твоя семья?“ Он соглашался со мной.
Если он вернулся в Россию, считаю это правильным решением. Он должен быть со своей семьёй. У него дети, жена, у него совсем маленький малыш, и он должен быть рядом с ним», — приводит слова американца ESPN.
Напомним, сегодня, 24 марта, президент UFC Дэна Уайт в очередной раз подтвердил, что бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится 18 апреля.
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