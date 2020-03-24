Кормье: бой Хабиба с Фергюсоном не принесёт столько денег, как реванш Хабиба с Конором

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что проведение повторного поединка между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором всё ещё возможно. По его словам, ни одна из других встреч с участием Нурмагомедова не станет такой же выгодной с финансовой точки зрения.

«Ни один другой поединок не принесёт столько денег, как реванш Хабиба и Конора. Ни бой Хабиба с Тони, никакой мощный кард не принесёт столько денег.

Думаю, реванш с Конором возможен. Вместе с тем полагаю, что Макгрегору перед встречей с Хабибом нужно провести ещё один бой. Подумайте, что он такого показал за 45 секунд схватки с Серроне, что дало нам понять, что мы не увидим повторения сценария первого поединка между Нурмагомедовым и Макгрегором», — приводит слова Кормье ESPN.