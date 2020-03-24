Кудряшов: в детстве и мечтать не мог, что буду стоять в очереди за гречкой и бумагой
Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов поделился мыслями о ситуации с пандемией коронавируса и вводимыми карантинными мерами.
«В детстве я и мечтать не мог о двух вещах — что буду часто давать интервью, и стоять в очереди за гречкой и бумагой», — написал Кудряшов на своей странице в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса следующий поединок Дмитрия Кудряшова перенесли. 8 мая он должен был встретиться с Русланом Файфером.
Напомним, впервые ранее неведомая форма коронавируса была обнаружена в Китае в конце 2019 года. На сегодняшний день болезнь проникла более чем в 150 стран мира. В России на данный момент известно о 495 случаях заражения коронавирусом.
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