А. Емельяненко оскорбил Шлеменко и вызвал его на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко неожиданно бросил вызов экс-чемпиону Bellator Александру Шлеменко. Емельяненко отреагировал на одно из интервью Шлеменко, в котором тот позволил себе критику в адрес тёзки.

«Наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подерёмся с тобой. Ты ещё перед боем с Кокляевым собирался выйти на ринг со мной, готов был заменить того, если тот вдруг травмируется. Ну давай Саша, если ты не бздило картонное, подерёмся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием», — сказал Емельяненко.

Соответствующее видео доступно на странице спортсмена в «Инстаграме».

Напомним, 24 июля Александру Емельяненко предстоит провести поединок с Магомедом Исмаиловым.