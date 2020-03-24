А. Емельяненко оскорбил Шлеменко и вызвал его на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко неожиданно бросил вызов экс-чемпиону Bellator Александру Шлеменко. Емельяненко отреагировал на одно из интервью Шлеменко, в котором тот позволил себе критику в адрес тёзки.
«Наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит, что народ сделал из меня миф непобедимого. Выходи, подерёмся с тобой. Ты ещё перед боем с Кокляевым собирался выйти на ринг со мной, готов был заменить того, если тот вдруг травмируется. Ну давай Саша, если ты не бздило картонное, подерёмся с тобой по правилам бокса. Я тебя побью с удовольствием», — сказал Емельяненко.
Соответствующее видео доступно на странице спортсмена в «Инстаграме».
Напомним, 24 июля Александру Емельяненко предстоит провести поединок с Магомедом Исмаиловым.
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