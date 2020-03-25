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Орловский — о нокдауне от Руиса: почему он не выложил видео, где у него морда разбита?

Орловский — о нокдауне от Руиса: почему он не выложил видео, где у него морда разбита?
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский поделился мыслями о видео, которое не так давно выложил в Сеть экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Энди Руис. Американец мексиканского происхождения хвастал, что ему удалось отправить Орловского в нокдаун. тогда ещё действующего чемпиона UFC. Но у Андрея по поводу того спарринга совершенно иные мысли.

«Видел эту запись, не понимаю, почему такой хайп. Может быть это и на руку. Никто меня не ронял, просто толчок, подскользнулся. Просто интересно, почему всё не выкладывает. Надо поискать в своих записях, в архивах покопаться и найти это видео, чтобы было меньше разговоров. Никто никого не ронял. Почему он не выложил фотографию или видео где у него морда разбита», — сказал Орловский, отвечая на вопросы своих подписчиков в «Инстаграме».

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