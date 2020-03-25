UFC рассматривает Флориду, как основной вариант для проведения боя Хабиб – Фергюсон

Турнир UFC 249, на котором должен пройти титульный бой в лёгком весе между российский бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсон, может состояться в США в штате Флорида, сообщает журналист MMAFighting Стивен Марокко в «Твиттере».
По информации источника, руководство UFC ведёт переговоры о проведении боя именно с муниципалитетом Флориды и рассматривает этот вариант как основной. Альтернативой ему могут послужить регионы: Орландо, Тампа и Джексонвилл.
Напомним, ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в рамках турнира UFC 249. В Бруклине (Нью-Йорк) его провести было нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.
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