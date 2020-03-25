Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

UFC рассматривает Флориду, как основной вариант для проведения боя Хабиб – Фергюсон

UFC рассматривает Флориду, как основной вариант для проведения боя Хабиб – Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Турнир UFC 249, на котором должен пройти титульный бой в лёгком весе между российский бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсон, может состояться в США в штате Флорида, сообщает журналист MMAFighting Стивен Марокко в «Твиттере».

По информации источника, руководство UFC ведёт переговоры о проведении боя именно с муниципалитетом Флориды и рассматривает этот вариант как основной. Альтернативой ему могут послужить регионы: Орландо, Тампа и Джексонвилл.

Напомним, ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в рамках турнира UFC 249. В Бруклине (Нью-Йорк) его провести было нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.

Уайт заявил, что нашёл место для боя Хабиб — Фергюсон. UFC 249 пройдёт без зрителей
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020