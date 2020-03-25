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Шлеменко ответил на вызов А. Емельяненко

Шлеменко ответил на вызов А. Емельяненко
Шлеменко ответил на вызов А. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко отреагировал на вызов, который ему бросил другой боец MMA Александр Емельяненко. Ранее Емельяненко вызвал на бой Шлеменко, предложив ему подраться по правилам бокса.

По словам Шлеменко, он готов сразиться с оппонентом, но только по правилам смешанных единоборств.

«Меня удивил вызов Александра. Но я приятно удивлён, ведь именно меня Александр вызвал. Обычно он говорит, мол, все хотят вызвать Емельяненко. А тут он показал, с кем он хочет подраться.

А вообще Емельяненко против Шлеменко — это громкий заголовок. Мы без проблем можем встретиться. Но я являюсь бойцом ММА, поэтому хотел бы встретиться с ним по правилам ММА. Всё зависит от предложения», — приводит слова Шлеменко Sport24.

А. Емельяненко вызвал на бой Шлеменко
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