Отец Хабиба призвал перенести бой сына с Фергюсоном в Москву

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, призвал перенести поединок сына с американцем Тони Фергюсоном в Москву.

Бой, который должен был пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк), там провести нельзя ввиду запрета на проведение массовых мероприятий, обусловленного риском распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что в UFC склоняются к переносу боя во Флориду.

«Хабиб в хорошей форме, готовится к бою. Ждём объявления города, где он состоится.

Хочется драться в Москве, давайте подождём два дня, и город объявят. Конечно, зрителей не будет, это сто процентов. По закону больше 50 человек в зале быть не должно», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Р-Спорт».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.