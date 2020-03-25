66-летний Халк Хоган получит $ 110 млн за украденные секс-видео

Член Зала славы WWE Халк Хоган и Cox Radio достигли досудебного урегулирования по иску бывшего рестлера на $ 110 млн за слитое в Сеть секс-видео с участием Хогана и Хизер Клем, жены его бывшего друга, в 2012 году, сообщает Tampa Bay Times.

Хоган согласился на получение соответствующей выплаты, что позволит не прибегать к помощи заседания суда присяжных, намеченного на январь 2021 года.

Секс-видео, опубликованное одним из сайтов, включало расистские комментарии Хогана, что привело к его увольнению из WWE в 2015 году. Хоган впоследствии подал иск на $ 141 млн в качестве возмещения ущерба. Стороны урегулировали конфликт за $ 31 млн, но финансовые потери привели к банкротству компании, управлявшей сайтом.