Менеджер Нурмагомедова: Хабиб не думает о деньгах. Он не такой

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, чем его подопечный отличается от других бойцов.

«Чемпионы должны быть сосредоточены на том, чтобы получать деньги. Все такие. Кроме одного парня.

Думаю, что все должны стремиться к тому, чтобы получать большие гонорары. Но Хабиб не думает о деньгах. Он не такой. Думаю, что ему надо быть более нацеленным на заработок в боях, но он другой.

Когда он уйдёт, мы все будем скучать по нему, по тому, что он принёс в этот спорт и как вёл себя. Я думаю, что Хабиб может драться ещё пять лет, но, если он уйдёт завтра, я всё равно буду счастлив», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Junkie.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.