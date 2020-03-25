Шлеменко сообщил, что ему уже позвонили промоутеры насчёт боя с Емельяненко

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, что промоутеры уже заинтересовались организацией его боя с Александром Емельяненко. Напомним, Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, тот сказал, что готов сразиться в формате MMA, после чего Емельяненко принял условия соперника.
«Уже был звонок, но не буду говорить, кто звонил. Есть большой интерес к бою», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
По словам бойца, он удивился, что потенциальный соперник бросил ему вызов в грубой форме.
«Лишний раз подтвердилась мудрость: не делай людям добра — не получишь зла. Благими намерениями устлана дорога в ад. Потому не скажу, что сильно удивился, немного — да.
В большей степени удивило другое: у него очередь выстроилась из тех, кто хочет с ним подраться, а Александр меня вызывает. С одной стороны, приятно даже удивился. Когда я начинал карьеру, смотрел его бои, а теперь он меня вызывает. Неожиданно», — добавил Шлеменко.
- 25 марта 2020
-
16:00
-
15:19
-
15:04
-
13:43
-
12:21
-
11:24
-
10:25
-
09:30
-
09:03
-
04:12
-
00:19
- 24 марта 2020
-
23:59
-
23:25
-
22:59
-
21:49
-
20:38
-
19:58
-
18:45
-
17:56
-
16:54
-
15:58
-
14:19
-
13:04
-
12:21
-
11:01
-
10:09
-
09:04
-
09:02
-
04:23
-
02:50
-
01:51
-
01:02
- 23 марта 2020
-
23:57
-
22:57
-
21:43