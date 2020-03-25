Шлеменко сообщил, что ему уже позвонили промоутеры насчёт боя с Емельяненко

Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал, что промоутеры уже заинтересовались организацией его боя с Александром Емельяненко. Напомним, Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, тот сказал, что готов сразиться в формате MMA, после чего Емельяненко принял условия соперника.

«Уже был звонок, но не буду говорить, кто звонил. Есть большой интерес к бою», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

По словам бойца, он удивился, что потенциальный соперник бросил ему вызов в грубой форме.

«Лишний раз подтвердилась мудрость: не делай людям добра — не получишь зла. Благими намерениями устлана дорога в ад. Потому не скажу, что сильно удивился, немного — да.

В большей степени удивило другое: у него очередь выстроилась из тех, кто хочет с ним подраться, а Александр меня вызывает. С одной стороны, приятно даже удивился. Когда я начинал карьеру, смотрел его бои, а теперь он меня вызывает. Неожиданно», — добавил Шлеменко.

Шлеменко ответил на вызов А. Емельяненко