Шлеменко: Емельяненко этот бой выгоднее, чем мне

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко отреагировал на вызов, который ему бросил другой боец MMA Александр Емельяненко. Напомним, Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса, тот сказал, что готов сразиться в формате MMA, и Емельяненко принял условия соперника.

«Для развития моей карьеры я не вижу большой выгоды в бое с Емельяненко. Вызов прошёл, Александр ответил, что готов даже по правилам ММА драться. Не знаю, по каким причинам, но почему-то Александру этот бой выгоднее, чем мне. Это очевидно.

Емельяненко — очень настойчивый человек, наверняка будет добиваться этого боя, а я препятствовать особо не собираюсь», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.