Уайт: если вам суждено заразиться коронавирусом, то он до вас доберётся
Президент UFC Дэна Уайт поделился мнением о пандемии коронавируса.
«Неважно, обладаете вы экспертным мнением о коронавирусе или нет, но это всё равно что прятаться от рака. Если вы в группе риска, то вам не скрыться. А что будет в следующий сезон гриппа? Коронавирус просто исчезнет? Нет. Он вернётся, как и грипп. Если вам суждено заразиться им, то он до вас доберётся. Если я должен подхватить коронавирус, то пусть будет так. Я готов к нему, пусть заражает», — приводит слова Дэны Уайта BJPenn.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.
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