Джошуа в самоизоляции после встречи с принцем Чарльзом, у которого выявили коронавирус
Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, оказался в самоизоляции после встречи с принцем Чарльзом, сообщает The Sun. Ранее стало известно, что у принца Чарльза был выявлен коронавирус.
«Джошуа дома, следует указаниям правительства, он в хорошей форме и здоров», — сообщил представитель спортсмена.
Ранее поединок Энтони Джошуа и Кубрата Пулева был перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс. В России коронавирусом заразилось более 650 человек.
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