Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джошуа в самоизоляции после встречи с принцем Чарльзом, у которого выявили коронавирус

Джошуа в самоизоляции после встречи с принцем Чарльзом, у которого выявили коронавирус
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, оказался в самоизоляции после встречи с принцем Чарльзом, сообщает The Sun. Ранее стало известно, что у принца Чарльза был выявлен коронавирус.

«Джошуа дома, следует указаниям правительства, он в хорошей форме и здоров», — сообщил представитель спортсмена.

Ранее поединок Энтони Джошуа и Кубрата Пулева был перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс. В России коронавирусом заразилось более 650 человек.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020