Атлас: думаю, Альварес проиграл оба поединка Головкину

Известный тренер Тедди Атлас считает, что Геннадий Головкин выиграл оба поединка против Сауля Альвареса.



«У него просто адский подбородок. Он получил несколько отличных ударов от Головкина. Я думаю, что он проиграл оба поединка Головкину. Геннадий, думаю, сейчас немного потрёпан. Он уже не тот боец. Я думаю, что все те километры на его „одометре“, все эти жёсткие бои и его четыре сотни любительских поединков, всё это догоняет боксёра в его возрасте. Он сделал всё, что мог. Я знаю, что многим его болельщикам не понравится слышать подобное. Но я считаю, что Головкин выиграл оба боя против Альвареса. Его обманули ничьей и поражением в последнем бою», — цитирует Атласа BoxingNews24.



Напомним, в первом поединке Головкина и Альвареса была зафиксирована ничья, а второй бой закончился победой Головкина решением судей.