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Атлас: думаю, Альварес проиграл оба поединка Головкину

Атлас: думаю, Альварес проиграл оба поединка Головкину
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известный тренер Тедди Атлас считает, что Геннадий Головкин выиграл оба поединка против Сауля Альвареса.

«У него просто адский подбородок. Он получил несколько отличных ударов от Головкина. Я думаю, что он проиграл оба поединка Головкину. Геннадий, думаю, сейчас немного потрёпан. Он уже не тот боец. Я думаю, что все те километры на его „одометре“, все эти жёсткие бои и его четыре сотни любительских поединков, всё это догоняет боксёра в его возрасте. Он сделал всё, что мог. Я знаю, что многим его болельщикам не понравится слышать подобное. Но я считаю, что Головкин выиграл оба боя против Альвареса. Его обманули ничьей и поражением в последнем бою», — цитирует Атласа BoxingNews24.

Напомним, в первом поединке Головкина и Альвареса была зафиксирована ничья, а второй бой закончился победой Головкина решением судей.

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