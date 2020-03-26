Источник: Фьюри и Уайлдер договорились о третьем бое

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер договорились о проведении третьего поединка. Об этом сообщает The Athletic.
Напомним, в первом поединке боксёров в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, состоявшемся 22 февраля, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Сообщается, что третий поединок должен пройти 3 октября. 60% гонорара от боя получит Фьюри, 40% — Уайлдер. Место проведения боя ещё не определено.
34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В его послужном списке 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В активе 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья.
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